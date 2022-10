112-nieuws: vrachtwagen met klapband op A2 • vermist kind terecht

18.30

In Den Bosch is gisteren aan het einde van de middag brand uitgebroken in een containerruimte van basisschool het Bossche Broek aan de Liviusstraat. Vermoedelijk vlogen door brandstichting diverse containers onder een overkapping in brand. De brandweer had de brand snel onder controle, maar toch was de schade groot.

Containers gingen in vlammen op, maar ook de overkapping liep grote schade op. Door de brand ontstond er onder andere een groot gat in het dak. Wie er achter de brandstichting zit of zitten is niet bekend. De politie heeft de zaak in onderzoek.