112-nieuws: wapens gevonden in huis • man aangehouden voor straatroof

08.02

Een auto is in een sloot langs de Westelaarsestraat in Wouwse Plantage beland. De automobilist raakte in een bocht van de weg, botste tegen een betonblok en kwam vervolgens aan de andere kant van de weg in de sloot terecht.

De bestuurder is even later door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. Waardoor de bestuurder van de weg raakte, is nog niet duidelijk. De auto raakte zwaar beschadigd en is afgevoerd.