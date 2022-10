112-nieuws: overvaller ontkomt op mountainbike • drie auto's gebotst

09.32

De autistische dochter van Sevilia Klerks uit Eindhoven is verdrietig. Ze had haar scootmobiel voor Halloween versierd met een oranje shirtje - dat ze uit een ruilkast had gehaald - en een vlaggetje. "Ze was daar zo ontzettend blij mee. Oranje is haar favoriete kleur en het shirtje paste ook nog eens om de rugleuning, zodat de scootmobiel oranje was." Maar toen ze even niet keken is het shirt donderdag meegenomen.

"Hoe trots was ze... Ze wou het zelfs dragen straks tijdens het WK voetbal! Ik heb bijna anderhalf uur achter een overprikkeld, verdrietig maar ook boos meisje aan moeten rijden. Zo'n meltdown is voor niemand leuk, maar voor haar is het twee keer zo erg, omdat ze het niet kan loslaten tot het shirtje terug is." Ze verdenkt een groepje tieners ervan dit gedaan te hebben. "Jullie zorgen er dus voor dat de kans aanwezig is dat mijn dochter zaterdag geen Halloween wil en kan vieren, want haar scootmobiel is nu niet meer in orde. Voor mijn dochter was het haar wereld... Daarom wil ik zowel de ouders als degene die het shirt heeft, vragen om dit terug te brengen. Wij wonen aan het Cevenneshof. Je mag het shirt gewoon bij de andere Halloweenspullen gooien. Ik hoop dat je snapt dat je mijn dochter veel verdriet hebt gedaan."