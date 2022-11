Abel en Sven zijn 30 uur onderweg naar Bodø, maar zonder kaartje voor PSV

Ruim 30 uur zijn Abel en Sven onderweg naar Bodø. De PSV-supporters reizen vaker hun clubje achterna in het buitenland en wilden dat nu eens doen zonder in het vliegtuig te stappen. De twee vrienden uit Den Bosch en Schijndel kwamen met het idee om per trein af te reizen naar het noorden van Noorwegen. Een flinke reis en dat zonder kaartje voor de wedstrijd.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

“Nee, we hebben nooit getwijfeld om te gaan”, vertellen Abel en Sven donderdagochtend na een gebroken nacht in de nachttrein. Door een straf van de UEFA mogen er geen PSV-supporters aanwezig zijn in het stadion. Maar dat weerhield de twee vrienden er niet van de reis te gaan maken. “We hebben diezelfde dag nog gezegd dat we gewoon gaan” vertelt Abel. Sven vult aan: “De treintickets waren sowieso niet meer te annuleren. We hoopten dat het hoger beroep positief uit zou pakken maar helaas gebeurde dat niet.”

"Er werd ook wel een beetje lacherig over gedaan in onze omgeving."

En dus reizen ze naar Bodø zonder wedstrijdticket. Al hebben ze de hoop op een kaartje nog niet opgegeven. “We proberen van alles. Woensdag stonden er 1400 mensen in de wachtrij voor extra kaarten op het thuisvak. Dat werd dus lastig. Nu kijken we op allerlei websites wat er nog mogelijk is. We willen ons einddoel halen.” De twee vrienden vertrokken woensdag om een uur 's middags vanuit Den Bosch. Ze zullen donderdagavond rond zes uur aankomen in Bodø. Een stad hoog in het noorden van Noorwegen: vanuit Oslo is het nog 22 uur in de trein.

"We wilden een originele reis maken en laten zien dat niet nodig is om alles met het vliegtuig te doen."

Maar waarom wil je zo lang reizen, terwijl het ook veel sneller en makkelijker kan? “We wilden een originele reis maken en laten zien dat niet nodig is om alles met het vliegtuig te doen. En we zien nu ook veel meer van Noorwegen. Bij een gebruikelijke Europese uitwedstrijd zien we alleen die stad.” Hoewel: in de nachttrein viel het uitzicht vooralsnog tegen. “Het was pikdonker. Maar het wordt nu al wat meer licht. Dus we hebben goede hoop op het vervolg van onze treinreis”, vertelt Sven. Vrijdagmiddag vertrekken Abel en Sven weer terug naar Nederland. Ze hopen dan zaterdagavond weer thuis te zijn. Met een wedstrijdbezoek achter de rug, al moeten ze dan nog geluk hebben. “We hebben er nog goede hoop op. We geven niet op tot het laatste moment.”