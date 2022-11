112-nieuws: auto in sloot langs A27 • overval op drogist

15.06

Een automobilist is donderdagmiddag aan de Thorbeckelaan in Roosendaal tegen een boom gereden. De bestuurder is gewond geraakt en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto is door een bergingsbedrijf meegenomen. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk gebeurd is.

De weg werd tijdelijk afgesloten.