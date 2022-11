112-nieuws: auto ramt muur van Jumbo • opstijgende paraglider stort neer

12.33

Op camping De Peelpoort aan de Gezandebaan in Asten-Heusden is zaterdagmiddag iemand zwaargewond geraakt. Vanwege de ernst van de situatie werden twee ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. "Mogelijk is iemand van een ladder gevallen", vertelt een 112-correspondent. Het slachtoffer is in een ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. De trauma-arts ging mee in de ambulance.