Van Nistelrooij benoemt WK en puntenverlies Ajax als reden voor nederlaag

De laatste wedstrijd van 2022 werd een deceptie voor PSV. Het verloor van AZ en na afloop gaf Van Nistelrooij meerdere verklaringen voor de nederlaag. Het WK en het resultaat van Ajax speelde een rol volgens de oefenmeester.

‘Onrustig’ was het woord dat Ruud van Nistelrooij regelmatig gebruikte na de nederlaag tegen AZ. Dat PSV een uitgelezen kans had om de voorsprong op Ajax uit te breiden had daar mee te maken. “We begonnen onrustig. Er leefde in de groep een gevoel dat ze nu moesten winnen om te profiteren van het puntenverlies van Ajax. Dat zag je terug op het veld. Er ging echt heel veel mis. We waren niet onszelf.”

"Het WK speelt onbewust een rol bij de spelers"

De trainer gaf aan dat het omgaan met de druk nog een aandachtspuntje is. Maar ook het aanstaande WK was een reden dat PSV niet goed genoeg was om te winnen. “Het WK speelt onbewust een rol bij de spelers. Die jongens zitten maandag in het vliegtuig naar Qatar. Dan kun je ze dat ook niet kwalijk nemen. Bij Xavi Simons gebeurt er nu zoveel in zijn hoofd. Dat hij nu een mindere wedstrijd speelt is niet gek.”

"Het was een eerste seizoenshelft met ups-and-downs"