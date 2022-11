112-nieuws: metingen na melding stank Breda • man vast na spookrijden

01.23

Een snorscooterrijder is zaterdagnacht gelanceerd op de Heuvel in Westerhoven. Waarschijnlijk had de man op de nieuw ingerichte weg, die deze week werd heropend, een haakse bocht op het fietspad over het hoofd gezien. De man kwam in het losse zand tegen een boom tot stilstand. Voorbijgangers vonden hem. Vanwege de ernst van de situatie kwam een traumaheli naar Westerhoven. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. De situatie van het slachtoffer zou zeer ernstig zijn.

