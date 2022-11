112-nieuws: brand schuur Soerendonk • militairen aangehouden vanwege drugs

13.04

Een schuur achter een huis aan Het Winkel in Soerendonk is maandagochtend door brand beschadigd. De brand was ontstaan kort nadat een kachel in die ruimte was ontstoken. De bewoner was daarna even naar het woonhuis gegaan om wat te drinken toen hij ineens rook uit het schuurtje zag komen. Hij waarschuwde meteen de brandweer. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat het schuurtje flink beschadigd raakte.