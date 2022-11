112-nieuws: lange avondspits op A4 • inzittenden touringcar gewond

17.30

Ongeveer twintig mensen zijn maandagmiddag lichtgewond geraakt toen de touringcar waarin ze zaten, bij het Belgische Gent op een vrachtwagen botste. De bus van Betuwe Express was eerder op de dag vanuit het dorp Zeeland vertrokken. Er zaten ruim veertig mensen in van wie de meesten ouder dan vijftig zijn. De chauffeur zat een tijd bekneld en is er met verwondingen aan zijn voet vanaf gekomen. Hij was niet onder invloed. Mogelijk had hij te laat in de gaten dat de vrachtwagen stil stond vanwege filevorming. Hij was druk met zijn telefoon, suggereerden Belgische media. De politie heeft het toestel in beslag genomen om het te onderzoeken. De chauffeur is zijn rijbewijs voor enige tijd kwijt.

De bus was op weg naar Spanje en Portugal. Alle inzittenden worden met een andere bus opgehaald en naar Nederland gebracht. In afwachting van hun (vervroegde) terugreis worden ze ondergebracht in een zalencentrum.