112-nieuws: militairen bieden hulp bij ongeluk • fietser gewond bij botsing

23.10

Het 13-jarige meisje dat vermist werd in Cuijk, is woensdagavond gevonden door agenten. De politie meldde rond tien over elf op Twitter dat er niet meer hoeft worden uitgekeken naar haar. Het is niet duidelijk hoe het met haar is en waar ze is aangetroffen.

Tientallen burgers, politieagenten en ook het Veteranen Search Team zochten woensdagavond in het Hermelijnkwartier in Cuijk-Zuid naar het meisje. Ook werd een politiehelikopter ingezet.