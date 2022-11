112-nieuws: tankstation overvallen • woningbrand blijkt vuur in ton

00.00

Aan de Vijfhuizenberg in Roosendaal is maandagavond rond acht uur een tankstation overvallen. De gemaskerde overvaller was gewapend. Na de overval is de verdachte gevlucht. Of hij iets heeft buitgemaakt is niet bekend. Niemand raakte gewond.

De omgeving is afgezet voor nader onderzoek. Agenten zoeken in de omgeving naar de dader, daarbij wordt een politiehond ingezet. Volgens de politie is de verdachte een man van ongeveer 1.80 meter. Hij was in het zwart gekleed en droeg zwarte Nike-sneakers met rode accenten.