112-nieuws: ongeluk op A67 • 3 mannen opgepakt na eerdere drugsactie

11.15

Voor de steekpartij vannacht in een flat aan de Essendonk in Breda zijn niet één, maar twee verdachten aangehouden, zo meldt de politie. Het slachtoffer is met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Toen agenten na een melding van een steekpartij iets voor middernacht bij de flat kwmane, stuitten zij buiten op straat op een man die aangeeft gestoken te zijn. Ambulancebroeders hebben zich meteen over hem ontfermd.

In de flat hielden agenten vervolgens een 52-jarige man uit Breda aan. hij zat onder het bloed. Even later werd een tweede man aangehouden. Het gat om een 30-jarige man uit Etten-Leur. Hij kwam aan lopen. Het slachtoffer wilde tegenover de politie niks verklaren over wat er is gebeurd. De beide verdachten zitten vast. Eerder al gaf de politie aan dat de 52-jarige verdachte ne het slachtoffer bekenden zijn van elkaar.