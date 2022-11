112-nieuws: 19-jarige beschoten • ondergrondse hennepkwekerij ontdekt

11.30

Om criminaliteit in de transportsector tegen te gaan heeft onder meer de de politie vorige week onder de vlag van het programma TFOC, Transport Facilitated Organized Crime, verschillende controles gehouden in West-Brabant en Zeeland. In onder meer Bergen op Zoom, Woensdrecht en Roosendaal werden twaalf transportbedrijven integraal gecontroleerd en 22 bedrijven preventief bezocht. Bij een controle in Roosendaal werden voor 250.000 euro aan gestolen spullen gevonden.

Ook werden in de grensregio verschillende verkeerscontroles gehouden. Hierbij werden in totaal 140 vrachtwagens en 75 personenauto’s en busjes gecontroleerd. In Bergen op Zoom werd hierbij onder meer 34 kilogram illegaal vuurwerk in beslag genomen.