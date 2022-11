Overvallers casino Breda dreigden broer van medewerkster iets aan te doen

De overvallers die begin deze maand hun slag sloegen bij casino Pierre de Jonge aan de Havermarkt in Breda, dreigden om het broertje van een casinomedewerkster iets aan te doen als ze niet zou meewerken. Eén van de overvallers liet beelden zien van een handlanger die bij het huis van haar broertje stond.

De 27-jarige medewerkster moet doodsangsten hebben uitgestaan. De politie deelde dinsdagavond details over de zaak in Opsporing Verzocht. De vrouw werd in de vroege ochtend van zondag 6 november bij haar auto in de parkeergarage De Prins aan de Middellaan opgewacht door één van de daders. Ze werd gedwongen om in haar auto naast de overvaller te zitten, terwijl hij naar de Gravenstraat in het centrum van Breda reed.

Vanaf daar moest de vrouw naar het casino aan de Havermarkt lopen, een minuut of vijf wandelen verderop. Ze kreeg van de overvaller de opdracht een roségouden rolkoffer te vullen met geld uit de kluis. Anders zou zijn handlanger haar broertje iets aandoen. De wachtende dader hing intussen rond bij een terras aan de Haven in Breda.

Overvallers goed voorbereid

Het is duidelijk dat de daders hun overval tot in de puntjes hebben voorbereid. "De vrouw die ze belaagden heeft toegang tot de kluisruimte en beveiligingscodes van het casino. Daarnaast wisten de mannen waar zij haar auto had staan én waar haar broertje woont", zegt de politie.

Nachtmerrie nog niet voorbij

Nadat de casinomedewerkster de koffer had gevuld met geld, liepen ze samen terug naar haar auto. Maar toen was de nachtmerrie nog niet voorbij. Ze kreeg van de overvallers de opdracht om een kwartier in de auto te blijven zitten. "Ze mocht in die tijd nergens heen en niemand inschakelen, nog altijd onder dreiging van geweld tegen haar broertje."

Behalve dat de vrouw werd afgeperst om geld van het casino mee te geven, werden ook haar eigen tassen afgepakt. De overvaller ging er uiteindelijk vandoor met de volle koffer. "Die was zichtbaar zwaar, omdat er naast papiergeld ook veel munten in zaten", laat de politie weten.