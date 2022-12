112-nieuws: getuigen van 6 inbraken gezocht • automobilist ramt huis

15.55

Een 39-jarige Tilburger is aangehouden op verdenking van het stelen van een elektrische fiets. Een agent betrapte hem op heterdaad in de buurt van winkelcentrum De Laverije in Rijen. Met zijn aanhouding hoopt de politie meerdere fietsendiefstallen op te kunnen lossen.

Tijdens zijn aanhouding bleek hij een betonschaar en een autosleutel bij zich te hebben. Via die sleutel konden agenten de auto en ook een woonadres achterhalen waar de man regelmatig zou verblijven. Op dat adres vonden de agenten nog een elektrische fiets die in de buurt van het winkelcentrum was gestolen. De verdachte is in verzekering gesteld, wat betekent dat de politie hem langer vast mag houden.