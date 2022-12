Man verkrachtte en mishandelde vriendin: 4 jaar cel en tbs met dwang geëist

Een 54-jarige man uit Den Bosch zou zijn ex-vriendin hebben verkracht, mishandeld en haar drie weken lang tegen haar wil hebben opgesloten in zijn huis. Tijdens de rechtszaak donderdagmiddag ontkende de man alles. De officier van justitie vindt dat er niet genoeg bewijs is voor gijzeling. Voor de verkrachting en mishandeling eiste de aanklager vier jaar celstraf en tbs met dwangverpleging.

De zitting begon een paar uur later, omdat het Ooenbaar Ministerie was vergeten de verdachte op te laten halen. De rechter wilde dat de man erbij zou zijn, omdat hij de verdachte wilde vragen naar de strafbare feiten. Maar die ontkent alles. “Ik heb haar niks aangedaan. Ik had een relatie met haar”, zegt hij.

Blijf-van-mijn-lijfhuis

De verdachte en het slachtoffer hebben elkaar ontmoet via Facebook. “Ik ben verliefd op haar geworden”, zegt de Bosschenaar. Een paar dagen na hun ontmoeting besloten ze af te spreken. Het slachtoffer verbleef in een blijf-van-mijn-lijfhuis in Zwolle. Daar heeft de verdachte haar opgehaald en meegenomen naar zijn woning in Den Bosch.

Maar na een paar dagen wilde ze weer naar huis. Hij zette de vrouw af op het station. Een paar dagen later kwam ze terug 'omdat ze hem mistte'. Vanaf het moment dat het slachtoffer weer bij de verdachte introk, zijn er vervelende dingen gebeurd. Ze zou zijn verkracht, mishandeld en gegijzeld.

Bedreiging met een mes

Uit verklaringen blijkt dat de vrouw weg wilde uit het huis van de man. Maar de verdachte zou haar iets aandoen als ze probeerde te vluchten. "Als je iets doet, dan snij ik je strot eraf”, zou hij hebben gezegd.

"Ik ben geestelijk en lichamelijk kapotgemaakt. Ik zou kapot worden geschoten als ik het huis verliet of ik zou uit het raam worden gegooid", schreef de vrouw in een slachtofferverklaring. De verdachte ontkent. Hij zegt dat hij vier dagen per week werkte als beveiliger bij een coffeeshop. “Dan had ze makkelijk weg kunnen gaan.”

Partnergeweld

Tijdens het verblijf in het huis in Den Bosch mishandelde en verkrachtte de verdachte haar. De vrouw verklaarde dat hij een brandende aansteker bij haar hand hield en sigarettenpeuken uitdrukte op haar been. Ook zou hij haar regelmatig hebben geduwd en geslagen.

Na de mishandelingen hadden de man en vrouw geregeld seks. Volgens de vrouw tegen haar wil in. "Ik ben drie keer per dag verkracht. Ik weet niet of ik hier ooit nog bovenop kan komen. Ik was doodsbang", schreef ze. De verdachte beweert dat het allemaal vrijwillig gebeurde.

De officier gelooft de verdachte niet. Vier ex-partners van de man hebben al eerder aangifte gedaan voor mishandeling, bedreiging en gijzeling. En de verdachte is al vaker veroordeeld voor partnergeweld. De officier eist tbs met dwangverpleging en een celstraf van vier jaar. Om te voorkomen dat de man nieuwe slachtoffers maakt. Zijn advocaat noemt de eis 'hachelijk' en vraagt om vrijspraak.

De uitspraak is op 15 december.