112-nieuws: illegaal vuurwerk in beslag genomen • vrouw gered van eilandje

00.01

Op de kruising van de Grotestraat met de Tuinstraat in Veen is vannacht een auto in brand gestoken. De politie was aanwezig, maar deed niks. Bij de auto stond een groep jongeren.

Het in brand steken van oude auto's is een populaire traditie in Veen. Jaarlijks worden in de weken voor de jaarwisseling tientallen auto's in brand gestoken. Afgelopen maart heeft de politie acht mensen aangehouden die worden verdacht van 14 autobranden in Veen.