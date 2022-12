112-nieuws: auto 8 keer over de kop • man laat zich niet zomaar aanhouden

09.30

In Roosendaal is vanochtend aan de Covellijndijk een dode in het water gevonden, zo meldt een woordvoerder van de politie vanochtend. Het is volgens haar niet duidelijk wat er is gebeurd en hoe lang het slachtoffer al in het water lag. Dit wordt door de politie onderzocht.

In de buurt van de plek waar de dode werd gevonden, is een rollator aangetroffen. Of de rollator is van het overleden slachtoffer, wordt door de politie onderzocht.