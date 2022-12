112-nieuws: vroege 'pakjesspits' verwacht • veelpleger breekt in

10.55

Een 36-jarige man uit Breda is vanochtend om acht uur aangehouden, omdat hij vannacht probeerde in te breken in een school op de Hogeschoollaan. De politie herkende hem dankzij camerabeelden. Hij is een bekende van de politie en staat bekend als veelpleger.

De inbraakmelding kwam vannacht om drie uur binnen. Aan de achterkant van de school zagen agenten een groot gat in een glazen deur. Ook was er bloed zichtbaar. De politie bekeek de camerabeelden en zag een bekende veelpleger in de buurt van de school. Uren later werd hij op de Verlengde Poolseweg opgepakt. Hij had een hoofdwond met opgedroogd bloed op zijn gezicht.