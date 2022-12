112-nieuws: fietser aangereden • man met wapens aangehouden in Eersel

01.50

Aan de Poeldonkweg in Den Bosch is gisteravond rond kwart voor tien een auto uitgebrand. Dat gebeurde op de doodlopende weg langs de snelweg A2. De auto, een Audi A4, zou kort daarvoor buit zijn gemaakt bij een beroving aan de Zuiderparkweg in Den Bosch. Bij de beroving zouden meerdere overvallers zijn betrokken.

De politie nam de bestuurder mee naar het bureau voor de aangifte. De brandende auto was niet meer te redden en is total loss. Waarom de man van zijn auto werd beroofd is niet duidelijk. De auto is weggesleept en de politie doet verder onderzoek. In de omgeving van de uitgebrande auto werd een pet gevonden. De pet is meegenomen voor sporenonderzoek.