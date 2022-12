112-nieuws: explosieven in auto gevonden • drukke ochtendspits met files

02.57

Aan de Bavelseparklaan in Breda is in de nacht van woensdag op donderdag een auto gevonden met mogelijk explosieven erin. De straat werd door politie afgesloten voor verkeer. De Explosieven Opruimingsdienst kwam ter plaatse en heeft de auto en explosieven onderzocht.

Wat er uiteindelijk is gevonden, is niet duidelijk. Ook is niet bekend of de auto er al stond of dat deze door de politie van de weg is gehaald en of er iemand is aangehouden.

Brandweer en ambulance waren aanwezig ter ondersteuning.