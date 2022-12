Pas op als je naar huis rijdt: 'Gevaarlijke situatie' door mist en gladheid

Wie donderdagavond de weg op gaat, moet oppassen. In delen van Brabant kan het verraderlijk glad zijn. Bovendien wordt het mistig. "Een gevaarlijke situatie", zegt Roosmarijn Knol, ze is meteoroloog bij Weerplaza.

"Er waren donderdag veel opklaringen, en onder een heldere hemel kan het sterk afkoelen" legt Knol uit. Tegelijk vielen in Brabant veel buien. "Dus de wegen zijn glad."

En die gladheid blijft de komende uren alleen maar verder toenemen. "In het begin van de nacht kan het gaan vriezen. Dus de wegen die dan nog nat zijn, kunnen dan ook glad worden", vertelt ze. Met zoveel ingrediënten voor gladheid zijn de strooiwagens al op pad gestuurd.

Mist

Maar de gladheid is niet het enige waar je rekening mee moet houden als je zo in de auto stapt. Er wordt ook mist verwacht. Knol: "Die mist zorgt ervoor dat de temperatuur minder snel daalt. Dat gaat als een dekentje over het landschap liggen. Op die plekken is het dus minder glad. Maar het zicht is er natuurlijk slecht."

En vergis je niet als je de mist weer uit rijdt. "Dan kun je opeens weer op een glad stuk wegdek komen. Met name op kleine weggetjes waar niet gestrooid wordt en bij klinkerweggetjes moet je echt goed opletten."