112-nieuws: brand in kerk • steekpartij in Helmond

18.25

In een flatwoning in de Kluisstraat in Helmond is zaterdagavond een steekpartij geweest. Daarbij is iemand zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de woning hield de politie ook een verdachte aan. Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk.