112-nieuws: hondje ongedeerd bij crash • garage brandt uit in Waalwijk

09.14

Een man is vanochtend tegen een boom geknald in De Rips. Hij is op de Landmeter van Beurdenweg uit zijn auto gehaald en in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De man was aanspreekbaar. Wel is een traumahelikopter opgeroepen om te assisteren. Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet duidelijk.