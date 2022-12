112-nieuws: autobrand moeilijk te blussen • vermiste jongen terecht

18.00

De vrouw van 49 die afgelopen zaterdag werd aangehouden voor een steekpartij in Helmond, wordt beschuldigd van poging tot doodslag. Het Openbaar Ministerie laat dit weten nadat de rechtbank in Den Bosch eerder vandaag had besloten haar nog twee weken vast te houden. Bij de steekpartij die zaterdagavond werd een man van 64 in zijn eigen appartement aan de Kluisstraat zwaargewond. Hij is opgenomen in een ziekenhuis. Het is onduidelijk hoe het nu met hem is. Ook over de aanleiding en de toedracht van de steekpartij is niets bekend.