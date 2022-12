112-nieuws: gewonden bij ongeval • zoon verdacht van moord op moeder

10.22

Een auto is vanochtend in Rijen tijdens het rijden in brand gevlogen. Het overkwam een vrouw die over de Oosterhoutseweg reed. Zij parkeerde har wagen snel in de berm en stapte er ongedeerd uit. De brandweer was er snel en kon voorkomen dat de hele auto uitbrandde. De politie sloot de weg tijdelijk af.