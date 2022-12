112-nieuws: mislukte ramkraak bij juwelier • geen treinen Eindhoven-Deurne

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Redactie Geschreven door

Liveblog

07.55 Geen treinen tussen Eindhoven en Deurne Tussen Eindhoven en Deurne rijden vanochtend geen treinen. Dit komt door een seinstoring. De NS verwacht dat de storing om half elf weer voorbij is. Wachten op privacy instellingen...

07.45 Serie-inbreker actief in Tilburgse horeca In het tv-programma Opsporing Verzocht zijn beelden te zien van een serie-inbreker die in Tilburg actief is. Al achttien horecazaken waren het doelwit van de inbreker. Op beelden van het opsporingsprogramma is te zien hoe hij te werk gaat. Ken jij deze inbreker? Wachten op privacy instellingen...

07.30 Overlast door gebruik van lachgas In het Uilenpark in de wijk Tolberg in Roosendaal is de laatste tijd veel overlast van geluid en achtergelaten troep. De wijkagenten van Roosendaal Zuid laat weten dat er wordt opgetreden bij overlast. Wachten op privacy instellingen...

21.15 Onderzoek naar mogelijk drugslab gaat vandaag verder De politie gaat het onderzoek naar een mogelijk drugslab in een Eindhovens bedrijfspand vandaag voortzetten. Dat heeft de politie gemeld. Gisteren viel de politie het gebouw aan de Hooge Zijde binnen. Daarbij is iemand aangehouden. Wachten op privacy instellingen... LEES OOK:

Politie valt bedrijfspand binnen waar vermoedelijk drugslab is verscholen Het onderzoek van de politie gaat door tot in de late avond en gaat vandaag verder (foto: SQ Vision) Foto: SQ Vision Foto: SQ Vision

19.31 Hennepkwekerij gevonden in Erp Bij een politiecontrole in Erp is gistermiddag een hennepkwekerij gevonden. In de kwekerij stonden 260 planten en de kwekerij stond er al langere tijd. De politie doet onderzoek en heeft de auto van een verdachte in beslag genomen. (Foto: Gemeente Meierijstad)