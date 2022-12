Tim van Rijthoven tenniste op Centre Court tegen de beste van de wereld

Voor tennisser Tim van Rijthoven was 2022 een jaar om nooit te vergeten. Na het winnen van het Libéma Open en het bereiken van de vierde ronde op Wimbledon stond zijn leven op zijn kop. “Ik viel neer en de rest is geschiedenis”, herinnert Van Rijthoven zich het moment dat hij in Rosmalen won. Het moment waarop voor hem de wereld veranderde.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Van Rijthoven stond toen op plek 205 van de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor Wimbledon. Ook daar maakte hij indruk, door pas in de vierde ronde te sneuvelen tegen de uiteindelijke winnaar Novak Djokovic. Die achtste finale werd bekeken door 640.000 kijkers. Een aantal dat Eurosport zelden trekt.

“Daarna stond mijn leven echt op zijn kop. Mijn telefoon stond vol met berichten. Ik heb twee weken nodig gehad om te aarden. Ik moest echt dagenlang bijkomen van wat me in een heel korte tijd was overkomen. Ik sta niet graag in de belangstelling, maar dat was nu onvermijdelijk.” Voor de Brabander was het spelen op het Centre Court tegen misschien wel de beste tennisser van dit moment hét hoogte punt van het seizoen. “De catacomben voor je het veld op gaat is nog mooier dan de meeste woonkamers. Daarna wordt je geroepen en sta je op het mooiste centre court van de wereld. Dat vergeet ik nooit meer.”

Het jaar was eigenlijk al geslaagd voor Van Rijthoven die nog één doel voor ogen had. De top 100 van de wereldranglijst binnendringen. Doordat er op Wimbledon geen punten werden uitgedeeld moest hij in het restant van het jaar presteren. Iets wat moeizaam ging. “Ik ben niet hoger gekomen dan plek nummer 101. Dat is een heel klein smetje. Juist doordat ik te graag die top 100 in wilde, ging het vaak mis”, blikt de Roosendaalse tennisser terug.

