112-nieuws: uitslaande brand in stal Sterksel • waarschuwing voor gladheid

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Liveblog

06.23 Afrit bij Moerdijkbrug dicht De afrit van de A16 bij de Moerdijkbrug, op de weg van Rotterdam richting Breda, is vanochtend rond kwart over zes afgesloten na een ongeluk. Wat er precies is misgegaan, is niet bekendgemaakt.

06.07 Waarschuwing voor gladheid Het KNMI waarschuwt dat het verraderlijk glad kan zijn op de weg door lichte sneeuwval en de bevriezing van natte weggedeelten. Er is code geel afgegeven. De gladheid houdt volgens het KNMI tot het einde van de ochtend aan. LEES OOK: Brabant wordt wakker onder wit dekentje: 'Verrassend, dus nog mooier!' Een witte straat in Vught (foto: Lize Rensen).

04.36 Brand in Sterksel Aan de Schoordijk in Sterksel brak rond kwart over vier 's nachts een uitslaande brand uit in een stal. Volgens een 112-correspondent ging het om een koeienstal, maar zouden geen dieren gewond zijn geraakt. De brandweer bestreed de brand met drie blusvoertuigen en een hoogwerker. Om voldoende bluswater te hebben, werden meerdere watertanks ingezet. Rond kwart voor zes was de brand grotendeels onder controle. Er kwam volgens een woordvoerder van de brandweer bij de brand geen asbest vrij. Wachten op privacy instellingen... Rond kwart voor zes was de brand in Sterksel grotendeels onder controle (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

00.31 Man gewond bij ongeluk Eindhoven Een man is gisteravond gewond geraakt toen hij werd geraakt door een bus op de Kerkstraat in Eindhoven. Hoe dit precies kon gebeuren, wordt onderzocht. Vermoedelijk wilde de man oversteken. Wachten op privacy instellingen... De politie onderzoekt hoe het mis kon gaan op de Kerkstraat in Eindhoven (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).

23.32 Brand verwoest cabine vrachtwagen Aan de Konijnenberg in Breda is gisteravond de cabine van een geparkeerde vrachtwagen uitgebrand. Het vuur werd rond halfelf ontdekt. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de cabine verloren ging. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Wachten op privacy instellingen...

23.16 Beroving in Tilburg Een vrouw is gisteravond beroofd door drie mannen op de Leekstraat in Tilburg. Dit gebeurde net na halftien. De daders gingen er rennend vandoor. Ze hadden allemaal donkere kleren aan. Wat ze precies hebben buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. De politie onderzoekt de beroving in Tilburg (foto: Toby de Kort/SQ Vision).