112-nieuws: aanhanger in vlammen op in Vinkel • man neergeschoten in huis

02.33

Aan de Rekken in Vinkel is gisteravond een aanhanger in vlammen op gegaan. De brand werd rond middernacht doorgegeven aan de brandweer. De brandweer had het vuur snel onder controle. Nadat de brandweer de aanhanger geblust had, werd de omgeving afgezet met lint. Bij de aanhanger hing volgens een 112-correspondent een bijzondere lucht. "Mogelijk is de aanhanger gebruikt voor criminelen doeleinden."