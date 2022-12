112-nieuws: hennepkwekerij in Oosterhout • verdachte vaten gevonden

13.34

In een loods aan de Corridor in Veghel zijn 22 1000 litervaten gevonden met verdachte inhoud. Het is nog niet duidelijk wat er precies in zit. Omdat er een vreemde geur hing, is de brandweer erbij gehaald om metingen te doen. Ook de douane is aanwezig.

Inmiddels mogen agenten de loods in om onderzoek te doen. Een voorlichter van de politie bevestigt dat er iets is gevonden, maar kan nog niet zeggen wat er in de vaten zat.