112-nieuws: stadsbus rijdt voetganger aan • fietser geschept door auto

15.13

Een motorrijder had zijn examen in Geldrop vandaag wel anders voorgesteld. Tijdens het afrijden botste zijn examinator van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) tegen een fietser. Dat gebeurde op de Sluisstraat rond half drie. De fietser raakte gewond aan zijn been. De auto van de examinator liep een gedeukte motorkap op. Of de motorrijder uiteindelijk geslaagd is voor zijn examen is onbekend.