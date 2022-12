Darter Danny van Trijp na winst op dartslegende: 'Ik was niet zenuwachtig'

Sensatie op het WK darts in Londen maandagavond. Danny van Trijp (25) uit Etten-Leur versloeg in het hol van de leeuw de 58-jarig dartslegende Steve Beaton.

Een dag later kijkt Van Trijp nuchter terug op de 3-0 winst. “Het besef is er nog niet echt. Op papier was het een moeilijke loting. Maar ik wist van tevoren wel dat ik kans maakte om de wedstrijd te winnen. Ik was, tegen mijn eigen verwachting in, ook niet zenuwachtig. Hij miste een paar belangrijke dubbels en ik strafte het af.”

Het Londense publiek moedigde zijn tegenstander fanatiek aan. “Daar heb ik niets van gemerkt. Ik was alleen gefocust met mijn eigen spel bezig. Dan scherm je het publiek automatisch af. Ik heb ook niet naar het Britse publiek gekeken, alleen een paar keer naar mijn fans die aan de zijkant zaten.”

Outsider

In de tweede ronde moet Danny het opnemen tegen Jonny Clayton. De Welshman is een van de outsiders voor de titel en de huidige nummer zeven van de wereld.

“Ik heb geen idee hoe dat zal gaan. Maar ik moet reëel blijven, ik zal nog beter moeten gooien dan gisteren om er een echte wedstrijd van te maken”, aldus Van Trijp, die in het dagelijks leven pakketbezorger bij DPD in Waalwijk is.