Jimmy is pas net zanger, maar zingt nu al in een bijna uitverkocht stadion

Bosschenaar Jimmy van Zeelst timmert pas een paar weken aan de weg als zanger, maar mag nu al optreden voor duizenden mensen. In de rust van de wedstrijd FC Den Bosch tegen Ajax zingt hij vanaf de middenstip zijn liedje ‘Als ik jou daar zie’. “Toen mijn avontuur een paar weken geleden als grap begon, had ik dit nooit verwacht”, zegt Jimmy met een lach op zijn gezicht.

De 30-jarige Jimmy van Zeelst, beter bekend als artiest Jimmy van Zetel, had altijd al de droom om zanger te worden, maar nam de stap nooit. “Nou, ik zong wel eens op een feestje of bij de voetbalclub, maar een eigen nummer had ik niet”, zegt hij. Toen hij afgelopen zomer op vakantie was in Ibiza zong hij een paar nummertjes in de kroeg. Zijn vriend Nick vond dat Jimmy meer met zijn talent moest doen. En dus besloot Jimmy na de vakantie in het geheim een nummer te maken. “Ik vind het fantastisch om mensen te verrassen en entertainen”, legt hij uit. “Nu was het perfecte moment.”

“Onbekende mensen konden mijn liedje na twee keer horen al meezingen.”

Op de dag dat hij zijn dertigste verjaardag met vrienden en familie vierde, liet hij het nummer als verrassing voor het eerst horen. “Iedereen wist wel dat ik ooit graag een eigen nummer wilde maken, maar niemand had het verwacht. Het was de klapper van de avond”, zegt hij. Een week na de release hadden Jimmy's vrienden geregeld dat hij in vier cafés in Den Bosch mocht zingen tijdens een WK-wedstrijd van het Nederlands elftal. “Ik heb die avond een soort kroegentocht gehouden. Het nummer sloeg echt aan. Onbekende mensen konden mijn liedje na twee keer horen al meezingen.”

“Zonder het WK voetbal was mijn carrière nooit zo hard gegroeid.”

Vanaf dat moment ging het heel hard met de prille carrière van de Bosschenaar. “Ik kreeg ineens heel veel boekingen. Ik wist niet wat me overkwam.” Jimmy mocht vooral optreden in kroegen en cafés voor of na een wedstrijd van het wereldkampioenschap. “Zonder het WK was mijn carrière als zanger nooit zo hard gegroeid in korte tijd.” En voetbal bracht hem nog iets moois. Na zijn optreden in de Bossche kroeg Graven van Leuven raakte hij in gesprek met een paar jongens die contacten hebben bij FC Den Bosch. Zij vonden zijn nummer zo leuk dat ze zijn liedje later lieten horen aan de directeur van de voetbalclub. “Hij was ook enthousiast en vroeg om tijdens de rust van de bekerwedstrijd tussen FC Den Bosch en Ajax op de middenstip mijn liedje te zingen. Dat had ik nooit verwacht.”

“Als het stadion een dak had, dan ging het ervan af.”

Jimmy is inmiddels hard aan het repeteren voor zijn grootste optreden tot nu toe. Meerdere dagen per week krijgt hij nu zangles. “Die blijf ik gewoon volgen. Mensen verwachten dat ik kwaliteit lever als ze mij boeken als zanger. Ondanks dat ik pas net ben begonnen.” Inmiddels is Jimmy al wat meer gewend aan het optreden, dus zingen in een bijna uitverkocht stadion vindt hij niet spannend. “Ik zie het als een kans die ik niet zomaar nog eens krijg, dus ik ga er een mooi feestje van maken. Als het stadion een dak had, dan ging het ervan af”, grapt hij.