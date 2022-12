112-nieuws: negen auto's verwoest bij brand • spoedreparatie op A16

06.25

Een automobilist is afgelopen nacht gecrasht met zijn auto in de Emerparklaan in Breda. Dit gebeurde rond vijf uur. De auto sloeg over de kop en kwam op het dak in de middenberm tot stilstand. De bestuurder is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De auto werd door een berger op zijn wielen gezet en daarna meegenomen. Bij de crash waren geen andere auto's betrokken.