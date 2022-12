Bewoners na flatbrand Breda 'Dit is een kerst om nooit te vergeten'

De grote brand vannacht in een flat in Breda heeft een appartement verwoest en een aantal omliggende appartementen hebben rook- en waterschade. En dus ziet een aantal bewoners hun kerst in het water vallen. Zoals de 83-jarige Fiek van Wijngaarden. Zij woont pal naast het uitgebrande appartement.

Imke van de Laar Geschreven door

Op het eerste oog valt het met de schade in het appartement van Fiek wel mee. Maar als ze met haar hand over de muur wrijft, zijn ze zwart van het roet. Fiek vertelt: "Ik werd vannacht wakker van lawaai. Mijn slaapkamer grenst aan het appartement waar de brand begon. Ik wist niet meteen wat er aan de hand was. Maar toen hoorde ik de politie roepen dat we allemaal naar buiten moesten."

"Er was zoveel rook dat ik de trap niet kon vinden. Gelukkig heeft een buurman mij naar buiten geholpen."

Fiek gaat de gang op, maar ziet geen hand voor ogen. "Er was zoveel rook dat ik de trap niet kon vinden. Gelukkig heeft een buurman mij vastgepakt en mij naar buiten geholpen." Daar wordt ze opgevangen in een camper die een van de buren op het parkeerterrein had staan. De bewoonster van het getroffen appartement zou naar het ziekenhuis zijn gebracht. Volgens meerdere buren zorgt de vrouw regelmatig voor overlast. Ze zou mogelijk een drugsverslaving hebben en onder toezicht staan.

"Kerst gaat gewoon door. De plek waar we het vieren is niet belangrijk."

Fiek kan voorlopig niet in haar appartement blijven vanwege alle rookschade. Maar er is alleen een hotel voor haar gevonden. De kerstlunch die ze vandaag zou organiseren voor haar dochters, partners en kleindochter valt daardoor wel in het water. "In plaats van het klaarzetten van de lunch ben ik nu mijn spullen aan het pakken," zegt ze gelaten. Toch blijft Fiek positief. "Het is een kerst om nooit te vergeten. Een nare herinnering, maar het komt wel weer goed. Kerst gaat gewoon door. De plek waar we het vieren is niet belangrijk."