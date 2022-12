Jaarwisselingblog: Brabant knalt het nieuwe jaar in • brand bij kerkgebouw

18.30

Een 23-jarige man is overleden nadat hij 's middags ernstig gewond raakte tijdens het carbidschieten in Diessen. "Hij werd in zorgelijke toestand naar een ziekenhuis overgebracht, waar hij later overleed", meldt de politie op Twitter. Het is nog onbekend wat er precies is misgegaan.

LEES OOK: Man (23) overleden bij carbidschieten in Diessen