Nog nooit was het in januari zo warm als tijdens jaarwisseling in Eindhoven

Een jas was rond middernacht buiten niet nodig bij het afsteken van of het kijken naar vuurwerk. Of, uiteraard, bij het elkaar op straat een gelukkig nieuwjaar wensen. Het was namelijk erg zacht voor de tijd van het jaar. In Eindhoven was het om twaalf uur ... 16,8 graden. Nog nooit was het ergens in ons land zo warm in januari.

In De Bilt werd met 15,5 graden de warmste jaarwisseling ooit genoteerd. Hiermee werd op het landelijke hoofdstation van het KNMI het record van 12,1 graden van de jaarwisseling 2006/2007 ruimschoots verbroken De allereerste meting van 2023 was direct goed voor - nu al - de warmste nieuwjaarsdag, de vroegste lentedag én de warmste januaridag ooit gemeten in De Bilt. Oudejaarsdag was in De Bilt ook al recordwarm, zo meldt weer.nl.

Snel record

Het oude record voor de hoogste januaritemperatuur in De Bilt stond op 15,1 graden op 13 januari 1993. Het is de tweede keer sinds het begin van de metingen in 1901 dat de temperatuur er boven de 15 graden uitkomt in januari. Dat gebeurde nu dus nota bene al direct tijdens de eerste seconden van 2023!

De hoogste temperatuur ooit gemeten ergens in ons land lag voor de maand januari op 16,5 graden. Dat record werd gemeten op 16 januari 1947 in Maastricht. Daar zijn we met 16,8 graden in Eindhoven dus ook al overheen gegaan.

Later vandaag worden her en der in ons land, waaronder in Brabant, nieuwjaarsduiken gehouden. Ook dan zal de temperatuur behaaglijk zijn, voor de tijd van het jaar. Het is de echter vraag of ergens de '16.8' van zaterdagnacht wordt aangescherpt. De komende week zal het maximaal een graad of twaalf worden, beetje behelpen dus met de zachte jaarwisseling in het achterhoofd.

LEES OOK: Het is de warmste oudjaarsdag ooit gemeten in Brabant