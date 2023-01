112-nieuws: stappers gewond, vier man vast • forse schade door brand

In dit liveblog houden we je op deze eerste januari op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Liveblog

10.50 Stappers gewond in Tilburg Twee mensen die aan het stappen waren in Tilburg, zijn afgelopen nacht gewond geraakt bij een vechtpartij op het Pieter Vreedeplein. Zij moesten voor behandeling naar het ziekenhuis. De politie kon, onder meer dankzij camerabeelden, in de buurt drie verdachten aanhouden. Het was een medewerker van Cameratoezicht die zag hoe rond half vier de vechtpartij ontstond. De mannen die de klappen uitdeelden, renden weg in de richting van de Magazijnstraat. Agenten wisten drie van hen op een bouwterrein aan deze straat op te pakken. Het gaat om mannen van 24 uit Dongen en Rijen en een 26-jarige Tilburger. Later werd nog een vierde verdachte, een man van 23, opgepakt voor het verstoren van de openbare orde. De recherche gaat de vechtpartij verder onderzoeken.

10.10 Chauffeur wil wegrijden na rammen van huis De chauffeur van een auto heeft vanmorgen rond negen uur op de Zandoerleseweg in Knegsel de voorgevel van een huis geramd. Een vrouw die er woont, schrok en ze ging kijken wat er was gebeurd. Ze zag hoe de man probeerde weg te rijden. De inmiddels gealarmeerde politie moest de zich agressief gedragende man vastbinden op een brancard. Onder politiebegeleiding werd hij naar een ziekenhuis gebracht. Hij was via het voetpad en de oprit en tuin van het huis tegen de woning gebotst. Een ambulancemedewerker neemt poolshoogte (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties). Inzet van politie en ambulance in Knegsel (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties). LEES OOK: Auto ramt huis, politie overmeestert bestuurder met fles bier in de hand

9.45 Oisterwijker aangehouden na steekpartij Een 24-jarige man uit Oisterwijk is vannacht rond één uur aangehouden na een steekpartij. De man had een woordenwisseling met een 34-jarige plaatsgenoot op straat. Tijdens die ruzie werd de 34-jarige in zijn arm gestoken. Het slachtoffer moest de snijwond in het ziekenhuis laten hechten. Zijn jas en blouse waren ook kapot door de steekpartij. De straat waar de twee Oisterwijkers ruzie kregen (foto:Toby de Kort SQ Vision Mediaprodukties)

9.05 Ruzie in Schijndel Een man van 22 en een vrouw van 20 hebben het vannacht met elkaar aan de stok gekregen in Schijndel. Eerst was het raak in een café, daarna een eindje verderop in de Meierijstraat. Mogelijk hebben een andere vrouw en vermoedelijk haar broer er wat mee te maken, zo meldt wijkagent Ger Roumen.

8.45 Man takelt auto's toe In Veghel zijn gisteravond drie auto's vernield met een stok, zo meldt wijkagent Ger Roumen. De politie heeft hiervoor een man van 27 aangehouden. Hij zit vast en zal nog aan de tand worden gevoeld. De wagens stonden aan de Deken van Miertstraat.

8.20 Brand in dak van garages De bewoners van twee huizen aan de IJsvogel in Vught hebben vanmorgen vroeg in allerijl hun woning moeten verlaten. Rond tien voor vijf brak er brand uit in het dak van twee garages die grenzen aan de huizen. Brandweerkorpsen van Vught, Cromvoirt, Helvoirt en Den Bosch werden ingeschakeld om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de brand is niet bekend. Beide woningen hebben vooral op de bovenverdieping forse schade opgelopen. Foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision Mediaproduktie.