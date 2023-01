112-nieuws: stappers gewond, vier man vast • zes auto's in Veen uitgebrand

11.00

In de gemeente Altena is de overlast tijdens de jaarwisseling in tegenstelling tot andere jaren meegevallen. Er gingen in Veen zes sloopauto's in vlammen op, maar verder bleef het daar volgens de politie rustig. In Rijswijk liep het wel even uit de hand. De Mobiele Eenheid moest een korte charge uitvoeren toen een baldadige groep brandjes stichtte.