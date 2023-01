Fem van Empel maakt indruk bij rentree in veldrit

Fem van Empel uit Sint-Michielsgestel heeft een indrukwekkende rentree gemaakt in het veldrijden. Twee weken na haar pijnlijke val in de wereldbeker van Val di Sole was de 20-jarige Europees kampioene op nieuwjaarsdag ongenaakbaar in de Grote Prijs Sven Nys in Baal. Ze soleerde op een loodzwaar modderig parcours naar haar elfde overwinning van het seizoen.

Voor Van Empel was het tevens haar eerste zege voor haar nieuwe werkgever. Ze debuteerde in Baal in het shirt van Jumbo-Visma. De veldrijdster zei voor de start dat ze vooral haar vorm wilde testen in Baal. Ze was er twee weken tussenuit geweest en niet helemaal zeker van hoe ze ervoor stond. In de eerste ronde werd al snel duidelijk dat Van Empel veruit de sterkste was. Als enige stuurde ze haar fiets vrijwel moeiteloos over de modderige stroken.

Al snel weg

Van Empel maakte zich op een blubberige helling halverwege de eerste ronde al los van concurrentie en nam geleidelijk afstand. Lucinda Brand probeerde nog een achtervolging op te zetten, maar de Rotterdamse oud-wereldkampioene zwoegde op het parcours en zag al snel in dat de tweede plaats het hoogst haalbare was. Ze arriveerde op 2 minuten achterstand. Ceylin del Carmen Alvarado maakte er een volledig Nederlands podium van door als derde te finishen op 2.27 van winnares Van Empel.

"Ik heb genoten vandaag", zei Van Empel kort na haar zege bij Sporza. "Al ben ik wel verrast dat het zo makkelijk ging, want meestal moet ik eerst wat in mijn ritme komen als ik er even tussenuit ben geweest. Ik had liever wat meer strijd gehad met de anderen, want dat is ook goed voor het opbouwen van de conditie. Ik heb er nu zelf maar iets van gemaakt. Op sommige stukken heb ik stevig doorgereden, maar ik hoefde niet voluit te gaan."

