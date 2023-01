112-nieuws: auto's door brand verwoest • scooterrijder gewond bij ongeluk

00.55

Op de Bachlaan in Tilburg is afgelopen nacht een Audi A8 in brand gevlogen. Dat gebeurde rond één uur. De brandweer was snel bij de brand en had het vuur snel onder controle. De auto was wel volledig verwoest. De politie vermoedt brandstichting. De eigenaar van de auto heeft aangifte gedaan. Het autowrak is door een bergingsbedrijf weggesleept.