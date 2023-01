112-nieuws: fietser gewond bij aanrijding • minder inbraken in Breda

11.10

Voor de brandstichting bij een tankstation aan de Oerlesestraat in Tilburg is eergisteren een man van 48 uit Tilburg aangehouden. Dit meldt de politie vandaag. De verdachte kon worden aangehouden na tips van kijkers van het opsporingsprogramma Bureau Brabant. Zij herkenden hem van de getoonde camerabeelden. De man zit vast, zo laat de politie weten.

De brandstichter sloeg toe op maandag 11 juli tegen middernacht. Zijn actie werd vastgelegd door een bewakingscamera. Beelden die in november in Bureau Brabant werden getoond. De nu aangehouden verdachte kwam ook in beeld toen in de nacht van 29 op 30 december werd geprobeerd in de buurt van de Trouwlaan in Tilburg een deurbel in brand te steken. Uiteindelijk werd de verdachte op 31 december aangehouden op de Stationsstraat in Tilburg.

