Hakenkruis en meer bekladdingen met graffiti in Bospark Bakel ontdekt

In Bospark Bakel zijn op meerdere plekken vernielingen aangebracht met graffiti. Een vrijwilliger van het park ontdekte onder meer een hakenkruis op een prullenbak en de tekst 'dood' op boomstammen. Het Bospark is met haar kabouterbos en vlindertuin een speelparadijs voor kinderen.

Ook op meerdere beeldjes is graffiti gespoten. "Respectloos", noemt Carla de Haan het. Ze is locatie coördinator van Landgoed Bakel en begeleidt de vrijwilligers van het Bospark. "Deze plek is iets waar we best trots op zijn in Bakel. Veel mensen komen hier graag naartoe, vooral met hun kinderen of kleinkinderen. Het wordt helemaal onderhouden door vrijwilligers. Dat het dan zo wordt beklad, is vervelend." De graffiti wordt zo snel mogelijk weggehaald, maar De Haan hoopt dat de dader zich meldt.

Het Bospark heeft ook foto's op social media geplaatst. "Oproep aan de maker(s) van deze 'kunstwerken': wij zouden graag in contact komen, want we zijn ervan overtuigd dat dit creatieve brein veel beter tot zijn recht kan komen op ons mooie Bospark", schrijft de organisatie.

Het leidt tot vele verontwaardigde reacties. "Ik schrik ervan, wat erg dit. Respectloos en zeer triest", is te lezen onder de foto's. Meerdere mensen noemen de actie schandalig en verschrikkelijk. "Wat jammer dat er nergens camerabeelden van zijn. Het liefdevol ingerichte Bospark zo toe te takelen met zoiets. Wat mankeer je? Geen fatsoen? Gebrek aan opvoeding? Hoe dan ook schaamteloos en kansloos", schrijft Edwin.