112-nieuws: hennepkwekerij op zolder van huis • kapotte truck op A50

03.15

In een appartement aan de Veldmaarschalk Montgomerylaan in Eindhoven heeft afgelopen nacht rond kwart over drie een brand gewoed. De brand begon in de keuken van het appartement. Volgens een 112-correspondent sloegen de vlammen vervolgens de afzuigkap in. De brandweer had het vuur snel onder controle.

De keuken liep flinke rookschade op. Om te controleren of het vuur zich niet verder had verspreid werd een deel van het plafond opengemaakt. Stichting Salvage is ingeschakeld om voor de bewoners een tijdelijke overnachting te regelen. Niemand raakte gewond.