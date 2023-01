Man die fietser doodreed langer vast, reed met zeer hoge snelheid door rood

De 37-jarige man die twee weken geleden een fietser doodreed op de Ringbaan-Oost in Tilburg, blijft negentig dagen langer vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) reed de man met hoge snelheid door rood en is hij al eens eerder veroordeeld voor verkeersovertredingen. Bij het ongeluk kwam een 61-jarige fietser om het leven.

In de voorlopige tenlastelegging wordt de bestuurder verdacht van doodslag dan wel poging tot doodslag. "Hij reed met zeer hoge snelheid door rood licht op een kruispunt waar fietsers oversteken", meldt het OM. Daarnaast is de verdachte een bekende van justitie. "Dat heeft hem er niet van weerhouden opnieuw een auto te besturen en zijn rijgedrag aan te passen."

Het ongeluk gebeurde woensdagmiddag 21 december. Volgens ooggetuigen reed de bestuurder veel te hard. Omwonenden schatten de snelheid van de BMW X5 op 125 tot 150 kilometer per uur.

Ter plekke overleden

De bestuurder reed met deze snelheid richting Ringbaan Noord in Tilburg. Op de kruising van de Ringbaan-Oost met de Gelrebaan raakte hij eerst de 72-jarige vrouw op de fiets. Daarna slingerde de auto over de weg en vloog over het fietspad tegen een huis. Ondertussen werd de 61-jarige fietser geschept. Hij overleed ter plekke.

De bestuurder raakte nog een geparkeerde auto, en kwam daarna met de auto tot stilstand op de rijbaan. De bestuurder klom uit het raam en nam de benen, maar kon volgens een ooggetuige meteen worden gepakt door een leverancier van een bloemenzaak even verderop.

Huis flink beschadigd

Bij het ongeluk raakte een huis flink beschadigd. De auto had met volle snelheid de gevel geraakt en die is naar binnen geklapt. Het huis zou volgens een bouwadviseur verbouwd moeten worden.

