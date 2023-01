Tattoo-actie om kickbokser Robbie Hageman aan kankerbehandeling te helpen

Tientallen mensen hebben zaterdag bij Danny's Tattoo Place in Eindhoven een tatoeage laten zetten om Robbie Hageman te helpen. De bekende kickbokser strijdt al drie jaar tegen een hersentumor. Hij heeft nu een speciale behandeling in de VS nodig. Daarvoor moet bijna een half miljoen euro ingezameld worden. Alle opbrengst van de tattooshop gaat zaterdag naar de inzamelactie.

Tattooshop-eigenaar Danny Lodewijks had weleens van Robbie Hageman (31) gehoord, maar kende hem niet. Toen hij de inzamelingsactie voor de kickbokser zag, besloot hij in actie te komen. Door zoveel mogelijk kleine tatoeages van veertig euro te zetten, hoopt hij een mooi bedrag te kunnen doneren. De tatoeëerder heeft de hele zaterdag een volle zaak. "Het is hartverwarmend dat mensen vanuit het hele land en zelfs België komen voor een tattoo om zo Robbie te helpen. Dat maakt mij echt trots", zegt Danny. Robbie is zaterdag ook aanwezig in de zaak. "Heel bijzonder dat hij dit voor iemand doet die hij eigenlijk niet kent. Danny is een voorbeeld voor anderen", zegt de kickbokser.

Moeder Anita laat 'The Rabbit' op haar sleutelbeen zetten (foto: Collin Beijk).

Danny begon al om zeven uur 's ochtends met het zetten van de eerste tatoeages. "Ik begon in het donker en eindig in het donker. Ik ga net zo lang door totdat iedereen zijn tattoo heeft." Hij had op voorhand al dertig aanmeldingen, maar mensen kwamen ook spontaan langs. Er zijn zelfs mensen langsgekomen om zomaar geld te doneren.

"Heel bijzonder om die tattoo te mogen zetten."

Ook Anita, de moeder van de kickbokser, ligt zaterdag in de stoel voor een tatoeage. "Robbie wist van niets", vertelt Danny. "Het was heel bijzonder om die tattoo te mogen zetten." Terwijl haar kleinkinderen toekijken, wordt bij Anita een bijzonder plaatje gezet. "Het is onze Robbie: The Rabbit met zijn handtekening. Dus het is echt iets persoonlijks", vertelt ze. De kickboksers bijnaam en beeldmerk is namelijk 'The Rabbit'.

"Je pakt alles aan om te overleven natuurlijk."

Dat de hele zaak vol mensen staat, raakt moeder Anita. "Robbie wil heel graag naar Amerika, omdat ze daar veel verder zijn met de behandeling van hersentumoren." Maar de behandeling van 475.000 euro wordt niet vergoed door de verzekering. Alle kleine beetjes helpen, volgens zijn moeder. "Want je pakt natuurlijk alles aan om te overleven." Ook Joeri Jans laat een tattoo laat zetten. Hij kwam helemaal vanuit het Belgische Neerpelt. "Ik dacht er al langer over om een tatoeage te zetten ter ere van mijn twee kinderen. Toen ik deze actie zag, heb ik de knoop doorgehakt." Hij heeft gekozen voor een plaatje van twee simpele poppetjes met daarin de voorletters van zijn kinderen.

"Ik heb net zijn kindjes gezien, dan weet je waar je het voor doet."

De 15-jarige Danisha van Straaten is met haar moeder in de tattooshop. "Ik wilde al een poosje een tattoo. Mijn moeder zag deze actie en dat vond ik een mooi moment, omdat je ook iemand helpt." De tiener uit Udenhout heeft gekozen voor de geboortedatum van haar overleden vader. "Ik heb net de kinderen van Robbie gezien, dan weet je waar je het voor doet. Ik hoop dat zij hun vader voorlopig nog niet hoeven te missen", zegt Danisha. Inmiddels is via de crowdfunding bijna een ton opgehaald voor de behandeling van de kickbokser.