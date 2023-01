Vader ademde rook in bij brand, maar redde wel zijn e-bike en auto’s

De Udenhouter die zaterdagavond naar het ziekenhuis moest na een hevige garagebrand, is de vader van het gezin dat er woonde. Terwijl zijn vrouw de drie kinderen uit huis haalde, probeerde hij de brand te blussen. Toen dat niet lukte, redde de man de e-bike en twee op de oprit geparkeerde auto’s. Daarbij ademde hij de rook in.

De man wil liever niet met naam genoemd worden. "Het is gewoon klote", maar ook zegt hij: "Het is niet anders."

Slaperig kijkt hij deze zondagochtend uit de ogen: de 38-jarige vader van het gezin, bij wie de avond ervoor nog een flinke brand woedde. Daarbij bleef van de garage weinig over. En ook aan het huis lijkt op het eerste oog schade. “Voorlopig slapen we er niet.”

“Het vuur is bij mijn motor begonnen. Ik baal enorm dat die weg is. Hij was drie maanden oud", zegt de Udenhouter. Daarna ging hij de brandende garage in om zijn e-bike te redden. "Dat lukte. Ook heb ik de auto’s van onze oprit gereden.”

De man heeft met zijn vrouw drie kinderen. Hun jongste zoon en dochter sliepen, toen in de garage brand ontstond. “Mijn vrouw heeft ze wakker gemaakt en uit huis gehaald. Ze zijn ‘oké’. Dat is het belangrijkste.” In de tussentijd probeerde de 38-jarige man het vuur te blussen. Maar zonder brandblusser bleek dat een onmogelijke klus.

Die geslaagde reddingsacties moest hij snel bekopen. “Ik heb rook ingeademd en moest daarom naar het ziekenhuis. Om half twee mocht ik gelukkig weer naar huis.”

Eenmaal terug in ‘zijn’ straat, Garstvelde, werd duidelijk dat zijn gezin de nacht niet in haar eigen huis mocht doorbrengen. Ze worden komende tijd opgevangen in de woning van de overburen. Daar is de man maar wat blij mee: “Iedereen staat klaar om ons te helpen. Ik heb goede buren.”

Hoe groot de schade precies is, weet de vader niet. Spannend is het wel, want het huis is anderhalf jaar geleden nog flink verbouwd. “Ik mag nog niet naar binnen. Hopelijk weten we snel meer.”