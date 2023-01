112-nieuws: zwaargewonde vrouw in Werkendam • man loopt over vluchtstrook

12.49

Een vrouw is rond halftwaalf vanochtend zwaargewond gevonden in Werkendam. Volgens een 112-correspondent lag de vrouw in de achtertuin van een huis aan de Sluyterstraat en had ze enorme brandwonden. Vanwege de ernst van de situatie kwam een traumahelikopter naar de Sluyterstraat. De vrouw is zwaargewond en onder begeleiding van de trauma-arts en de politie naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.